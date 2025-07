Reprodução/Internet Mariana Godoy vai para o Jornal da Record e Paloma Poeta comanda o Fala Brasil

A Record anunciou mudanças em seus principais telejornais. A partir de segunda-feira (7), o Fala Brasil será comandado por uma nova dupla de apresentadores: Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro.

contará com o retorno de Mariana Godoy à bancada principal. Após cinco anos no Fala Brasil, ela volta a dividir o noticiário com Eduardo Ribeiro, retomando a parceria iniciada em 2022. Eduardo Ribeiro foi recentemente promovido a titular do telejornal, substituindo Sérgio Aguiar, que deixou ano início do mês.

Christina Lemos continuará com a cobertura política, área em que atua há mais de três décadas, majoritariamente em Brasília. Além disso, ela passará a ancorar a edição da meia-noite do Jornal da Record, que será reformulada nos próximos meses como parte do reposicionamento editorial da

As mudanças ocorrem após uma série de ajustes internos na linha de frente do jornalismo da. Sérgio Aguiar, promovido ao horário nobre em março após a saída de Celso Freitas, não permaneceu nem três meses na função . Ele havia sido contratado em junho de 2019 e passou por diversos telejornais da casa, incluindo o Domingo Espetacular e o próprio Fala Brasil.