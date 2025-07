Reprodução/redes sociais Julio Rocha e Karoline Kleine perdem bebê





O ator Julio Rocha, de 45 anos, e a esposa, Karoline Kleine, de 37, anunciaram que perderam o quarto filho, com cerca de oito semanas de gestação. Em uma publicação, a médica veterinária compartilhou diversos registros com os filhos mais velhos e falou sobre o diagnóstico precoce que levou à perda do bebê.

Em um relato emocionante, Julio e Karoline descreveram tudo o que ocorreu:

“No dia 6 de junho, descobrimos que um novo bebê estava a caminho. Uma vida pequenininha, mas que já enchia a casa de esperança, risadas, planos sussurrados em oração. Deus estava confiando mais uma vez uma vida a nós” , iniciou o texto.

“Foi alegria, surpresa e aquele friozinho na barriga que só o novo causa. Contamos um para o outro, para as crianças, depois para a família. Cada reação foi única. Cada abraço, um ‘sim’ ao amor que já crescia em silêncio dentro de mim” , continuaram.

O casal contou que viveu intensamente o amor pelo quarto filho:

“Por semanas, vivemos esse amor intensamente. Foram viagens, orações, beijos na barriga, carinhos dos irmãos, planos à meia-luz antes de dormir. Esse bebê já fazia parte da nossa casa, da nossa fé” , disseram.





No entanto, foi revelado que o bebê apresentava uma má-formação:

“Mas no dia 10 de julho, com o coração em oração, confirmamos o que já sentíamos: havia uma má-formação que impedia seu desenvolvimento. O coraçãozinho que esperávamos ouvir… já não batia mais” , frisaram emocionados.

Julio e Karoline relataram a dor profunda da perda:

“E ali, o tempo parou. Veio a dor, o silêncio, a saudade. Mas também a certeza: nem toda gestação termina em colo. Mas toda vida que passa por nós, mesmo por um sopro, deixa marcas eternas” , pontuaram.

“Não sei explicar tudo o que senti. Mas nada foi em vão. Essa vida me ensinou sobre amor incondicional. Sobre amar muito sem ver, sem segurar. E que mesmo o pouco tempo pode ser inteiro” , continuaram.

“Com o coração sereno e grato, escolhemos compartilhar. Porque foi real. Foi inteira. Foi sagrada. E, em Deus, nada se perde. Tudo é transformado em amor” , disseram.

Por fim, os dois agradeceram e deixaram um último relato emocionante:

“Nosso quarto bebê foi, e sempre será, um presente. Nos deixou a certeza: a vida é sempre um milagre. Mesmo quando a gente ainda não entende tudo” , finalizou.