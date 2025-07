Reprodução/redes sociais Filipe Bragança será protagonista da próxima novela das 19h





Filipe Bragança foi escalado para protagonizar Coração Acelerado, novela que substituirá Dona de Mim na faixa das 19h da Globo. O ator viverá João Raul, um ícone sertanejo de grande sucesso que enfrenta um dilema amoroso entre a colega de palco Agrado, interpretada por Isadora Cruz, e a influencer Naiane, vivida por Isabelle Drummond.

No folhetim, escrito por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, o músico — apelidado de Mozão — é considerado um dos jovens mais populares do Brasil. A informação é do colunista Duh Secco.

O sucesso do cantor transforma sua vida em uma verdadeira tempestade: embora seja querido pelo público, ele sofre com a exploração midiática do seu namoro com Naiane — algo incentivado pela própria influencer.

Incomodado com a relação, João Raul decide procurar uma antiga paixão da adolescência, por quem ainda nutre sentimentos. Ele começa a buscá-la nas redes sociais e a usá-la como inspiração para seus hits.

Essa grande musa é Agrado Garcia, cantora de feminejo que luta por espaço na mídia enquanto enfrenta o machismo presente no gênero. Agrado é vítima de sabotagens de Naiane e do empresário Ronei, personagem de Lázaro Ramos, que não quer que ela interfira na carreira do cantor.

Além de Isadora Cruz , a trama também terá como protagonista Gabz, que interpretará Eduarda, dupla de Agrado. Juntas, elas ficarão conhecidas como as Donas da Voz.





A história será ambientada em uma cidade fictícia chamada Bom Retorno, nos arredores de Goiânia. As gravações em Goiás devem começar em outubro, sob direção artística de Carlos Araújo, o mesmo de Vai na Fé.

O tema da novela já demonstrou seu potencial de sucesso, impulsionado pelo interesse despertado por Rensga Hits!, do Globoplay, que também retrata os bastidores e conflitos do universo sertanejo feminino.

Com Coração Acelerado, a Globo pretende levar esse universo à TV aberta, com músicas originais e um elenco com afinidade musical, para dar mais veracidade à trama. As autoras, inclusive, chegaram a trocar ideias com estrelas do sertanejo, como Maiara e Maraisa.

Leandra Leal também estará no elenco, interpretando a vilã da história. Sua personagem, dona de uma marca de moda country, engravidou na adolescência e terá uma relação conturbada com a filha, papel de Isabelle Drummond.