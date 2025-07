Reprodução Instagram @dedehidratada Deborah Secco passeia de lancha com a filha, Maria Flor

Deborah Secco, de 45 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (8) para contar aos seguidores sobre o novo destino nacional escolhido por ela para viajar ao lado da filha, a pequena Maria Flor. A atriz decidiu curtir alguns dias de descanso em Fernando de Noronha.

Nos cliques que publicou no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 26 milhões de seguidores, ela apareceu passeando de lancha com a herdeira. Na ocasião, ela vestia biquíni preto.





Maria Flor tem 9 anos e é fruto da antiga relação de Secco com o diretor r também ator Hugo Moura. O ex-casal se separou em abril de 2024, em meio ao fim das gravações de uma telenovela protagonizada pela atriz.

Novos trabalhos

Longe das telinhas desde abril de 2024, quando interpretou Lara Pompeo no remake de "Elas por Elas", Deborah Secco assumirá um novo compromisso profissional.



Antes conhecida pelas vilãs e mocinhas que interpretou em telenovelas da Rede Globo, a artista agora será vista no cargo de apresentadora. A estreia ocorrerá no dia 18 deste mês, no Globoplay, plataforma de streaming do Grupo Globo.

Em relação aos folhetins, Deborah não teve o nome cotado para nenhuma outra produção futura da Rede Globo. Contudo, vale lembrar que há formações de elenco em andamento no canal. Os próximos folhetins são "Três Graças", para a faixa das nove, e "Coração Acelerado", para o horário das sete.