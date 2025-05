Divulgação/Band A especialista retorna na nova temporada do reality como convidada especial.





Paola Carosella está de volta ao "MasterChef Brasil" após quatro anos afastada do reality show culinário. A chefe de cozinha fará uma participação especial na 12ª temporada da atração da Band.







"Voltar é uma festa! Porque volto a ver meus amigos, volto a ver as pessoas que eu amo e num lugar que me transformou. Para mim, é uma oportunidade de fechar uma fase da minha vida muito importante, que foram os últimos 12 anos. É uma chave de ouro para fechar um momento e começar outros".

Carosella voltará a dividir a bancada com Eric Jacquin e Henrique Fogaç a, seus companheiros entre 2014 e 2021. Helena Rizzo, que a substituiu no júri, também segue na atração gastronômica.

Reprodução Paola Carosella deixou o "MasterChef Brasil" para focar em projetos pessoais.













Antiga polêmica?

Por falar em Helena Rizzo, a suposta rixa entre as chefes também foi citada por Carosella, que desmentiu os boatos. A argentina posou com a colega e reforçou o clima positivo com a colega de profissão.

"Essa rivalidade não existe. Ela existe tristemente na cabeça de algumas pouquíssimas pessoas, que talvez encontrem nessa provocação uma maneira de chamar a atenção, mas ela não existiu jamais".

"Tenho uma admiração profunda por ela", elogiou. "Acho que não poderia ter sido outra pessoa. Transformou o programa para melhor, para o diferente, e isso é muito importante num programa que dura tanto tempo", disse Paola.





A nova temporada do "MasterChef Brasil" estreia em 27 de maio, com episódios às 22h30 das terças-feiras na Band. Os episódios também estarão disponíveis às 19h do dia 30, na Discovery Home & Health e na HBO Max.