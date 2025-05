Reprodução/Band MasterChef Brasil sofre com pior estreia da história e perde para TV Fama

A estreia da 12ª temporada do MasterChef Brasil registrou a pior audiência da história da franquia no país. Pela primeira vez sem Ana Paula Padrão na apresentação, o reality show culinário da Band cravou apenas 1,0 ponto de média na Grande São Paulo, das 22h19 à 0h23, e marcou a sintonia de apenas 2,2% dos televisores ligados na metrópole.

Durante o confronto direto com o TV Fama da RedeTV!, entre 22h19 e 22h45, o programa de fofocas superou o reality com média de 1,66 ponto contra 0,79 do MasterChef. A audiência representa o pior desempenho já registrado na estreia de qualquer edição do programa, incluindo spin-offs e temporadas anteriores.

Até então, o recorde negativo pertencia à edição de 2023 com idosos, que marcou 1,1 ponto. Considerando apenas temporadas com amadores, o menor índice era 1,7 ponto, também no ano passado.

Além do revés na estreia do MasterChef, a Band viu outro de seus programas sofrer na audiência. A novela Café com Aroma de Mulher registrou a pior média desde a estreia, com apenas 0,8 ponto. A única boa notícia para a emissora veio com a edição regional do Jogo Aberto, que, entre 12h e 13h, teve média de 2,5 pontos e superou o Alô Você, jornalístico recém-lançado do SBT.