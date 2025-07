Reprodução: Globo Ruth Moreira em entrevista ao Fantástico





Fernanda Costa, viúva do produtor Henrique Bahia, contou que foi bloqueada por Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça (1995-2021) num aplicativo de mensagens. De acordo com ela, o bloqueio ocorreu após enviar um áudio, desesperada, ao falar da indenização às famílias das vítimas do acidente que matou a cantora.





O conteúdo do que aconteceu entre Fernanda e Ruth foi mostrado pela jornalista Gaby Cabrini, durante o programa Fofocalizando , nesta segunda-feira (14). Tudo aconteceu após a empresária dizer em entrevista o Fantástico, da TV Globo, que não teria tido contato com nenhum familiar das vítimas para falar sobre o dinheiro recebido por eles.

No áudio mostrado por Gaby, a viúva de Henrique pede que a mãe de Marília solicite que a distribuição das indenizações sejam feitas rapidamente.

"Ruth, tá boa? Desculpa te incomodar de novo, nós tentamos conversar antes e não deu. Eu soube que o pessoal da Mafre, a seguradora do avião, já está com o dinheiro pronto para pagar a indenização a qualquer momento. Só que um dos advogados do piloto não está aceitando que vocês recebam 50%" , contou.

Então, Fernanda implorou por um auxílio:

"Eu vim te pedir, pela misericórdia, eu sei que você perdeu sua filha. Eu perdi o pai do meu filho, eu só tenho meu filho agora... Pelo amor que você tem em Deus, por favor, conversa com seu advogado, libera todo mundo receber as partes igualmente. Meu filho está passando necessidade já. Por favor, Ruth, não escuta o que seu advogado está falando, não. O Leo tem um mundo para conquistar, tem o pai, que é cantor, a Marilia deixou ele bem apanhado. O meu não tem quem amparar" , disse Fernanda, em áudio enviado em 2022.





"O meu não tenho como não, por favor, interfere nisso. Eu estou te pedindo, estou te implorando"" , continuou.

Fernanda, viúva de Henrique Bahia, confirma que ela que enviou o áudio para Ruth.

"Sim, esse áudio que eu enviei para dona Ruth em meados de 2022, foi um áudio de desespero, meu filho estava desesperado. E eu não sabia a quem iria recorrer, porque se eu ajuizasse esse seguro, o valor, o meu filho estaria desamparado. Aí, pensei mandar esse áudio no telefone dela, que inclusive, eu fui bloqueada depois desse áudio. Foi realmente um áudio de 'Pelo Amor de Deus', implorando que ela aceitasse" , frisou.

Em áudio enviado para Gaby Cabrini, a viúva do produtor ainda afirmou que Dona Ruth deu uma reposta bem seca sobre o seu pedido:

"Só que a única resposta que eu tive, é que ela não iria remunerar os problemas que ela tinha e que pagava o advogado muito bem para responder os problemas dela. Depois disso, vi que realmente não tinha o que ser feito, e estávamos de pé e mãos atados, ou a gente aceitava, ou a gente aceitava, o que eles tinham imposto, que era receber 50% da indenização do avião" , continuou.

Por fim, a mãe do filho de Henrique Bahia contou que ficou bastante chateada com a situação, já que Ruth Moreira afirmou ao Fantástico, no último domingo (13), que não havia tido contato com nenhum familiar das vítimas fatais:

"Eu fiquei chateada por ela ter negado que teve contato com alguém, porque o áudio continha uma súplica minha, ela tava ciente do que estava acontecendo e a resposta que ela me deu foi essa: 'que os advogados dela iria resolver'" , finalizou.