A Globo anunciou nesta terça-feira (15) que firmou acordo com a Televisa para exibir as séries Chaves e Chapolin. A partir de 21 de julho, os episódios estarão disponíveis no Globoplay. A TV paga também receberá as atrações: o Multishow volta a exibir os programas a partir de 4 de agosto.

A informação foi divulgada pela emissora em comunicado à imprensa. Serão liberados inicialmente 176 episódios no streaming, sendo 88 de cada série. O conteúdo estará disponível com dublagem em português e áudio original em espanhol com legendas.

No Multishow, as séries irão ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h30. O canal já havia transmitido Chaves e Chapolin entre 2018 e 2020, quando os direitos das produções mexicanas estavam suspensos por disputas jurídicas.

Além do Globoplay, a Amazon também incluirá as séries em seu catálogo. Chapolin estreia no Prime Video em 21 de julho, e Chaves chega em 28 de julho. A plataforma informou que mais de 500 episódios serão incorporados gradualmente até o fim do ano.

Até então, o SBT mantinha parte do conteúdo em seu serviço +SBT, com dez episódios fixos de cada série e outros em rotação. Agora, a emissora perderá espaço para os concorrentes no universo digital.

Criadas nos anos 1970, as produções marcaram gerações e seguem populares no Brasil. Chaves mostra o cotidiano de um menino órfão e seus vizinhos em uma vila, com histórias que misturam inocência, humor físico e crítica social.

Já Chapolin acompanha um herói atrapalhado que enfrenta vilões com soluções inesperadas e frases marcantes. A série parodia o universo dos super-heróis, trazendo humor leve e situações absurdas.

O elenco fixo contou com nomes como María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán, Florinda Meza, Ramón Valdés, Edgar Vivar, Rubén Aguirre e Angelines Fernández.