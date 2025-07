Reprodução Fotógrafa acusa MC Daniel de agressão durante ensaio na maternidade

A fotógrafa Aline Morais acusou MC Daniel de agressão durante o ensaio fotográfico feito na sala de parto do nascimento do filho do cantor com Lorena Maria. O caso, que ocorreu há cinco meses, veio a público nesta segunda-feira (14), após a profissional romper o silêncio em entrevista à coluna Fábia Oliveira e compartilhar as informações nas redes sociais.

Aline relatou que o artista a puxou com força durante o trabalho. “ Ele pegou no meu braço, apertou no meu braço, me puxando, porque ele queria que eu fizesse a foto naquele momento exatamente que não era o momento para eu fazer ”, contou.

A fotógrafa também alegou que MC Daniel se recusou a pagar pelo serviço e que foi necessário conversar com a mãe do cantor. Mesmo após o episódio, decidiu continuar o trabalho por respeito à situação delicada de Lorena. “ Como profissional, eu resolvi continuar porque eu tinha um trabalho a ser seguido ali, e eu deixei meu lado pessoal, mulher, de lado. ”

Nos stories do Instagram, Aline desabafou sem citar nomes diretamente: “ Acabaram com minha saúde mental na época. Eu me calei, e tive ética e respeito pela fase de uma mulher passando pelo puerpério. Deus é justo. Sabe o que mais me assusta? Mulheres defendendo esse tipo de homem escroto. ”

MC Daniel se pronunciou nesta terça-feira (15) e negou a versão da fotógrafa. “ Os profissionais foram pagos e, depois de cinco meses, estão vindo falar sobre o caso. Tomem cuidado com os profissionais que vocês contratam. Isso não é postura de gente que é séria, que tem ética de trabalho. ”

Ele também alegou que Aline teria causado desconforto durante o parto. “ A fotógrafa já tinha pedido desculpas pra mim, pra Lorena e pras nossas mães, por todo o desconfortável que ela causou, sendo invasiva. Ela deixou a Lorena muito triste. ”

Daniel afirmou que Aline chegou atrasada, quis dar orientações médicas e permitiu que um assistente entrasse mal vestido. “ Ela queria que o rapaz gravasse a Lorena em trabalho de parto, sem roupa. A Lorena não permitiu, e eu também não. Acho que é um direito nosso. ”

Segundo ele, o trabalho entregue não atendeu às expectativas. “ No fim foram sete horas de trabalho de parto e eles entregaram muito pouco o trabalho deles. Transformaram tudo em um momento de tristeza ”, declarou.

O cantor encerrou o vídeo alertando seguidores. “ Tomem cuidado com quem vocês forem contratar. ” Até o momento, Lorena Maria não se pronunciou publicamente sobre o caso envolvendo o ex-companheiro e a fotógrafa.