Reprodução Atriz de k-dramas Kang Seo-ha morre aos 31 anos vítima de câncer

A atriz Kang Seo-ha morreu aos 31 anos em decorrência de um câncer de estômago em estágio avançado. A atriz sul-coreana ficou conhecida por papéis em k-dramas como Heart Surgeons e First Love Again . A morte ocorreu no domingo (13) e foi confirmada ao portal Sports Kyunghang por um ex-empresário da artista.

O funeral acontece nesta quarta-feira (16), no Hospital Santa Maria de Seul, ligado à Universidade Católica da Coreia. O sepultamento será no jazigo da família, na província de Gyeongnam.

Nascida na Coreia do Sul, Kang Seo-ha estudou teatro na Universidade Nacional de Artes do país. A estreia no mundo do entretenimento ocorreu em 2012, no videoclipe Faring Away , do grupo Brave Guys. Desde então, participou de dezenas de produções para televisão e internet.

O currículo inclui títulos como Seonam Girls' High School Detectives , Assembly , Okjunghwa , Waves, Waves e Nobody Knows . Em alguns trabalhos, era creditada apenas como Seo Ha. A atriz vinha enfrentando o câncer há pelo menos um ano, com o diagnóstico em estágio 4.

Kang passou os últimos meses longe dos holofotes, focada no tratamento. Ainda assim, era lembrada por fãs de k-dramas.

A produtora Insight MCN, que trabalhou com a atriz em fases recentes da carreira, lamentou a perda. " Seo-ha foi uma artista dedicada, carismática e respeitosa com todos ao redor. Deixará saudades e uma obra marcante para o público que a acompanhou ."