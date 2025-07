Reprodução/Internet SBT muda grade e exibe Chaves antes do Tá na Hora

Rinaldi Faria continua fazendo uma revolução no SBT: a partir desta terça-feira (15) e até segunda ordem, o seriado mexicano Chaves fará dobradinha com o Tá na Hora no final de tarde.

A produção protagonizada por Roberto Bolaños (1929-2014) dividirá espaço com Meu Amor das Estrelas e tirará 15 minutos do jornalístico de Daniele Brandi, que passa a ser exibido a partir das 18h05. Com o término do dorama, o seriado ocupará toda a faixa da produção — isso, é claro, se nada mudar até a próxima segunda-feira, dia 21.

História de Chaves

O seriado mexicano é uma comédia de situação que aborda as interações de um grupo de pessoas que moram em uma vila. O protagonista, Chaves, é um garoto órfão de oito anos que, muitas vezes, enfrenta problemas com adultos, incluindo Seu Madruga, Dona Florinda e Dona Clotilde devido a mal-entendidos, distrações ou travessuras.

Ele também convive com seus amigos Quico e Chiquinha, que são da mesma faixa etária. Muitas vezes, Chaves é encontrado em um barril de madeira, segundo o próprio personagem, é apenas um esconderijo, na verdade, ele mora na casa de número 8.