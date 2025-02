Reprodução Instagram - 7.2.2025 Adriane Galisteu é internada

Adriane Galisteu, de 51 anos, mal chegou ao Brasil e já foi internada. A apresentadora, que viajava pela Suíça, Itália e Vaticano, desembarcou na quinta-feira (6) e foi para um hospital em São Paulo. Ela diz que sequer passou em casa para desfazer as malas.





"Nem passei em casa, só mandei as malas para lá", iniciou a loira, que teve febre durante a viagem e decidiu se consultar com um médico. "E aí, gente? Olha só. Está tudo bem. Eu só parei aqui no Einstein para fazer uns exames, para saber exatamente o que tava acontecendo comigo, não é? Porque ninguém tem 39° de febre do nada", acrescentou.





"Tomei antibiótico, estou ótima, mas o médico pediu para dar uma olhadinha, então estou de molho, ainda estou com as roupas de viagem, com aquelas meias, acabei de chegar de viagem. Desembarquei aqui no [Hospital Israelita Albert] Einstein. Mas tudo bem, faz parte do jogo", prosseguiu.





Galisteu informou que o diagnóstico dela é de "infecção urinária alta". Sem detalhar qual a previsão de alta, a apresentadora contou aos fãs, por meio dos stories do Instagram, que já estava em um quarto da instituição hospitalar. "Sigo aqui, gente. Monitorada. Esperando para ver o que vai acontecer. Pelo jeito, vou ficar aqui um pouquinho. Mas estou aqui, estou me sentindo bem, estou esperando os resultados dos exames", pontuou.