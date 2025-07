Reprodução/Youtube Roberta Miranda critica mãe de Marília e cita áudios

A cantora Roberta Miranda usou as redes sociais para se manifestar sobre os recentes escândalos envolvendo Ruth Moreira, mãe da falecida cantora Marília Mendonça. Em um desabafo nos comentários de uma publicação, a artista não apenas criticou a empresária, como também revelou que enfrenta um suposto boicote por parte de empresários da música sertaneja.

"A conta chegou para ela, e chegará para outros do universo sertanejo", declarou Roberta, fazendo referência às polêmicas que cercam Dona Ruth.





A intérprete de "Majestade, o Sabiá" ainda afirmou ter provas de que está sendo prejudicada no meio artístico.

"Tenho áudio de um colega me retirando de um show em Campina Grande. Quem estava na reunião ficou indignado e me mandou a gravação. Também tenho registro de dois empresários dizendo: 'Não contrate a Roberta Miranda, o cachê é caro e ela exige jatinho'. Minha empresária foi quem me impediu de expor isso antes", revelou.

Polêmica do seguro divide opiniões

As declarações de Roberta Miranda surgem em meio a acusações contra Ruth Moreira relacionadas ao acidente aéreo que vitimou Marília Mendonça e mais quatro pessoas em novembro de 2021. A empresária teria procurado a seguradora do avião menos de 24 horas após a tragédia e proposto ficar com metade do valor destinado às outras vítimas.

Advogado de Dona Ruth nega as acusações

Em nota, o advogado Robson Cunha, que defende Ruth Moreira, classificou as informações como "inverídicas" e afirmou que o acordo foi homologado judicialmente, com anuência de todos os envolvidos, incluindo Murilo Huff, viúvo de Marília e pai do filho dela, Léo.

"Todo o valor foi depositado em conta exclusiva do menor Léo, sem qualquer benefício pessoal para a notificante", destacou o defensor.