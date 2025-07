Instagram Cover de Marília diz que foi processada por Dona Ruth em R$ 100 mil

A cantora Lorena Alexandre, conhecida por homenagear Marília Mendonça nos palcos, afirmou que foi processada por Dona Ruth, mãe da sertaneja, após a morte da artista em 2021. O valor da ação, segundo Lorena, seria de R$ 100 mil. O motivo seria o uso do título de “ cover oficial ” da Rainha da Sofrência.

A declaração foi feita pela própria Lorena em um desabafo publicado nas redes sociais. Ela agradeceu à apresentadora Thaise, do programa Fofocalizando , por mencioná-la em meio às recentes polêmicas envolvendo a família de Marília.

“ Mesmo com tudo que ela fez pra tentar me parar, eu só deixei de me intitular cover oficial — mas jamais vou deixar as músicas da Marília se apagar ”, disse.

Lorena afirma ter sofrido ameaças

A cantora relatou que viveu momentos difíceis após ser alvo de críticas e ameaças. “ Fui perseguida, humilhada, difamada — eu me calei. Fãs cegos me ameaçaram, ameaçaram meu filho, me colocaram em pânico, e fui tratada como culpada por existir ”, desabafou.

Lorena destacou que a ação movida por Dona Ruth ainda está em segredo de Justiça. “ R$100 mil? Eu nunca teria como pagar. Mas deixo claro: aqui tem amor, respeito e entrega. Pela Marília, eu vou até o fim ”, escreveu.

A artista também comentou a repercussão negativa que a mãe de Marília enfrenta nas redes sociais. “ Seria fácil agir com a mesma pedra que usaram contra mim. Mas isso não é do meu caráter. Acertos ou erros à parte, ainda é um ser humano ”, declarou.

A relação com a família de Marília ficou estremecida após desentendimentos públicos com Dona Ruth e João Gustavo , irmão da cantora. A família não teria autorizado o uso de títulos com o nome de Marília por terceiros.

Lorena afirmou que jamais usou a imagem da artista por fama e que continua levando o repertório de Marília para os palcos com respeito. “ Enquanto eu estiver nos palcos, sempre haverá um momento especial pra Marília ”, garantiu.

Com 18 anos de carreira, a cantora contou que lançou um DVD por uma grande gravadora e pediu autorização para seguir cantando músicas de Marília antes mesmo de assinar o contrato. “ Minha alma vive quando canto ela ”, disse.

Hoje, Lorena se divide entre os cuidados com um filho e com uma senhora de 72 anos. “ Estou aqui, sozinha em casa, ganhando pouco e batalhando nas minhas músicas e meu trabalho autoral. Mas uma coisa eu disse — e repito: ninguém vai calar a minha voz. ”