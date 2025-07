Reprodução TV Globo - 14.7.2025 Ruth no "Fantástico"

Dona Ruth, a mãe de Marília Mendonça, está cercada por polêmicas desde que o ex-genro, o cantor Murilo Huff, entrou na Justiça para ter a guarda unilateral do filho, Léo. Neste domingo (13), ela comentou outro episódio controverso: o da divisão do seguro após o acidente sofrido por Marília em 2021.



"Eu não conversei com nenhuma dessas pessoas. O doutor chegou aqui, o meu advogado, e falou: ‘O juiz entendeu que tem que ser feito assim. Ele entendeu que a maior parte a Marília tem que receber’.”, declarou, durante participação no "Fantástico". “Foi uma decisão do juiz”, enfatizou.

“Dona Ruth, em nenhum momento, fez nenhuma tratativa com nenhuma das partes. Quem tratou desse assunto foram os representantes legais, os advogados", prosseguiu Robson Cunha, que representa Ruth juridicamente.





De acordo com o advogado, Ruth não exigiu nada, frisando que as negociações foram feitas por profissionais da área jurídica. Robson ainda pontuou que Léo é o único beneficiado pela apólice do seguro.

“A seguradora fez o depósito em juízo do valor, e quando nós recebemos a minuta da empresa de táxi aéreo, nós já recebemos com essa divisão”, detalhou ele.

Entenda

Recentemente, Dona Ruth foi acusada de ter exigido 50% do seguro do acidente aéreo que ocorreu em 2021 e vitimou cinco pessoas, dentre elas Marília Mendonça. A revelação ocorreu pouco depois do embate judicial entre ela e Murilo Huff pela guarda de Léo.