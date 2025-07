Reprodução: Redes Sociais Felipeh Campos detona Sônia Abrão





Felipeh Campos, se manifestou em seu canal no YouTube sobre sua ex-colega de trabalho, Sônia Abrão. A jornalista esteve no De Frente com Blogueirinha e afirmou não conhecer o apresentador, ao ser questionada sobre ele.

O jornalista, no entanto, falou sobre o assunto e detonou a ex-colega de A Tarde é Sua.

"E aqui vai um recado direto para você, Sônia Abrão, você pode até dizer que não me conhece, mas eu te conheço muito bem. A ponto que durante quase oito anos, convivi tão de perto com você, que justamente por te conhecer tão bem, conhecer toda a sua conduta, eu preferi, inclusive, pedir demissão" , iniciou.

Ele comenta que, passou por coisas complicadas enquanto trabalhou com a contratada da RedeTV.

"Eu poderia escancarar tudo o que eu vivi nos bastidores, sabe por que eu não vou fazer isso? Por respeito, inclusive, ao seu público e a sua idade. Porque a minha educação ela não permite ser desrespeitoso, inclusive com os mais velhos. E, recentemente, quando você foi homenageada no quadro Sala dos Artistas lá do Programa Silvio Santos, eu estava lá entre os jurados" , frisou.

Ele ainda conta que, fez questão de elogiá-la durante uma homenagem no Programa Silvio Santos.

"De coração limpo, eu participei, fiz perguntas, elogiei a sua trajetória e coloquei você como uma das maiores jornalistas desse país e uma das melhores comunicadoras como você é sim. Mas, a sua hipocrisia açucarada, como você diz, não permite reconhecer talentos que não estão sob a sua régua" , continuou.





Apresentador defende Cariúcha

Cariúcha foi um dos nomes detonados juntamente com Felipeh Campos, Jade Picon e Maisa Silva. O jornalista, no entanto, não deixou barato e falou tudo o que pensa.

“A sua hipocrisia açucarada, como você mesma diz, não permite reconhecer talentos que não estão sob a sua régua, como, por exemplo, a Cariúcha, que ontem você fez questão de acabar no programa da Blogueirinha. Você que se diz tanto lutar pelas mulheres, pelo respeito, que é contra o racismo, deveria compreender que a Cariúcha é uma mulher preta, da periferia, com uma história que ela mesma já compartilhou” , disse.

Por fim, Felipeh Campos finaliza chamando a apresentadora de hipócrita.

"Você não passa de uma hipócrita, de tanto te conhecer, de tanto conviver com você, a melhor saída foi pedir demissão. Infelizmente eu gostaria que os meus colegas e amigos, que vários tenho onde você trabalha, tivessem a mesma oportunidade de voar bem longe de você" , disse.