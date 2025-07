Reprodução/SBT/redes sociais Filho de Bolaños detona Dona Florinda





Numa revelação emocionante, que lança um novo olhar sobre a vida de Roberto Bolaños, Roberto Gómez Fernández compartilhou detalhes sobre o perdão de sua mãe, Graciela, pelas traições do pai e o amor que os unia.

O fim do casamento, motivado pelas infidelidades de Roberto, foi um golpe tremendo para Graciela, que optou por não se casar nem ter outro parceiro novamente. Mesmo com a separação, o apoio financeiro do intérprete de Chaves nunca faltou à ex-esposa e, segundo seu filho, o carinho e o amor mútuo, apesar de tudo, seguiram até o fim.

"Ela se apaixonou por Roberto desde que o viu, ainda jovem, até ele se tornar o garoto mais famoso do mundo" , disse Gómez Fernández, sempre destacando a profunda conexão que os dois compartilhavam. Mesmo com os desafios e a passagem do tempo, o amor de Graciela por Roberto permaneceu.

Briga entre filho de Roberto Bolaños e Florinda Meza

Desde que Roberto Gómez Bolaños morreu, em 2014, muitas rusgas entre a viúva do humorista, Florinda Meza, e o filho dele, Roberto Gómez Fernandez, ganharam notoriedade na mídia. A maioria das broncas envolvem disputas relacionadas ao legado artístico deixado pelo intérprete de Chaves.

A eterna Dona Florinda, recentemente, se mostrou insatisfeita com a série Sem Querer Querendo , adiantando que já imaginava que a produção da Max não a trataria com respeito. "Para começo de conversa, eu soube por uma fonte segura que não vão me tratar com respeito e muito menos com verdade. Isso é algo que causaria uma enorme dor ao Roberto, se estivesse vivo. Mas, a quem importa a autorização ou opinião de um morto?", disse.

Fernandéz ainda avisou que, os personagens de Dona Florinda e Quico, vivido por Carlos Villagrán, estarão apresentados na série, porém, com outros nomes: Margarita Ruiz e Marcos Barragán.

Graciela sofreu com a infidelidade de Roberto Bolaños

O fim da relação foi causado pela infidelidade de Bolaños, o que representou um tremendo golpe para Graciela. Roberto Gómez Fernández, que tinha 15 anos na época da separação, relembrou o forte impacto que isso teve sobre a mãe. O mais marcante foi a decisão de Graciela de nunca mais ter um parceiro — uma escolha que tomou ainda jovem e manteve até os últimos dias de vida.

"Não, ela não teve namorados nem nada, até onde sabemos. Ela tomou a decisão, logo no início, de que não teria um parceiro novamente" , disse.

"Ele nunca deixou de apoiar financeiramente minha mãe; nunca faltou nada para ela. Meu pai sempre esteve presente" , concluiu Gómez Fernández, falando sobre o compromisso do pai com sua primeira família.





