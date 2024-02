Roberto Gómez Bolaños e Florinda Meza Roberto Gómez Bolaños e Florinda Meza

Criador e intérprete de personagens famosos mundialmente, a exemplo de Chaves e Chapolin Colorado, Roberto Gómez Bolaños faria 95 anos nesta quarta-feira (21), caso estivesse vivo. Viúva do ator, Florinda Meza fez uma declaração a ele por meio das redes sociais.







"Meu Rober: sempre vou comemorar sua vida. Para o mundo, você foi um ótimo comediante. Para mim, foi, é e sempre será o homem que encheu meu coração de felicidade. Te amo! Sua linda", escreveu Florinda como legenda da publicação que fez no Instagram.





Florinda Meza também participou do seriado "Chaves". No humorístico, ela assumia o papel de Dona Florinda, personagem que ficou conhecida pela caracterização com bobes no cabelo e também pelos bordões: "Tesouro" e "Não quer entrar e tomar uma xícara de café?".





O casal oficiaizou a união em 2004, porém começou a se relacionar em 1977. Eles continuaram juntos até o falecimento do comediante, em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos, em virtude de uma insuficiência respiratória.

