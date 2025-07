Reprodução/Redes Sociais/SBT Florinda Meza fala sobre relação com Roberto Bolaños





Florinda Meza, a eterna Dona Florinda para os brasileiros, ultimamente tem sido frequentemente mencionada nas redes sociais, após a estreia da série biográfica sobre Chespirito, intitulada "Sem Querer Querendo".

A esposa de Roberto Gómez Bolaños foi contra o lançamento da produção, alegando que não foi consultada.

Porém, a polêmica não parou por aí. Entrevistas de quase 20 anos atrás reapareceram, abrindo espaço para novas interpretações. A mais famosa é a em que Meza afirmou que seu marido tinha sete defeitos: a esposa e os seis filhos.

No restante da entrevista, a atriz descreve Bolaños como extremamente infiel e afirmou que, por isso, precisou "se esforçar muito" no início do relacionamento:

"Ele era um homem muito infiel à esposa. Muito, muito infiel. Como ele estava com tantas mulheres, eu não queria ser mais uma na lista dele, então sempre recusei, mas ele me disse que eu era a mulher ideal para ele", disse a intérprete de Dona Florinda.





Com quem Roberto Bolaños era casado?

Roberto Gómez Bolaños se casou com a argentina Graciela Fernández em 1956, com quem teve seis filhos. O relacionamento é retratado na série lançada na HBO Max .

Porém, em outubro de 1977, ele iniciou um relacionamento extraconjugal com Florinda Meza, sua colega de elenco na série Chaves . Na entrevista citada, ele mesmo revelou paquerar a colega havia cinco anos, ou seja, desde por volta de 1972.

Em 1989, Graciela e Bolaños se divorciaram, oficializando o relacionamento entre Florinda Meza e o intérprete de Chaves. Muitos anos depois, em 2004, eles se casaram, mas nunca tiveram filhos.

Rusga entre a família de Chespirito e Florinda Meza

A filha mais velha de Roberto Gómez Bolaños, criador do Chaves , morto em novembro de 2014, chegou a soltar uma indireta para sua ex-madrasta por meio das redes sociais. No antigo Twitter, Graciela Gómez Fernández relembrou a perda da mãe, também chamada Graciela, ocorrida em 2013.

A alfinetada aconteceu em 2015, acirrando os ânimos entre a família e Florinda Meza.

“Há dois anos minha mãe se foi. Desde esse mesmo dia, meu pai disse: ‘quero ir com ela’. Estão juntos e felizes” , escreveu Graciela.

Outra filha do intérprete de Chapolin também apoiou a homenagem da irmã e alfinetou Florinda Meza. “Totalmente de acordo. E hoje, mãe, os seis irmãos te recordamos com seu prato favorito: chiles en nogada [receita típica mexicana de pimentão com molho de nozes].”