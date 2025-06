Instagram/Reprodução/@lucianagimenez Luciana Gimenez e o filho caçula, Lorenzo Gabriel

Durante sua viagem ao Japão, Luciana Gimenez registrou momentos ao lado do filho caçula, Lorenzo Gabriel, de 13 anos, e comentou impressões da experiência, revelando surpresa com alguns aspectos da cultura e dos preços locais.

No feed do Instagram, ela publicou uma foto em clima de turismo: "From Japan com amor 🎌👹 (e sem foco?) turistando quem nunca 🤭."

Ainda nos stories, a apresentadora registrou um passeio pelo país que incluiu uma visita a um supermercado local, onde se surpreendeu com o preço de um melão.

Luciana Gimenez curte viagem ao Japão

“200 reais. Deve ser bom demais, né? Negócio caro”, comentou.

Lorenzo é filho de Luciana com o empresário Marcelo de Carvalho. A apresentadora também é mãe de Lucas Jagger, de 25 anos, filho do cantor Mick Jagger.

Cirurgia

Luciana, que passou por uma cirurgia no início de março , detalhou o diagnóstico e relatou as mudanças após o procedimento em entrevista ao "Domingo Espetacular".

"Nunca tive tanto medo na minha vida. Foi uma coisa inexplicável. "Eu não conseguia escovar os dentes. O braço estava mole" , relatou. Ela ainda precisou de ajuda para se dirigir ao hospital, quando foi internada.

Ao analisar o caso de Luciana, o médico afirmou que ela estava com uma hérnia de disco na vértebra C6 e recomendou o procedimento cirúrgico, que durou 3 horas.