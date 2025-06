Reprodução: Instagram/@lucianagimenez Luciana Gimenez

Luciana Gimenez utilizou as redes sociais, no último doingo (1º), para mostrar o biquíni que colocou com o objetivo de ir à piscina. No entanto, por conta da temperatura de 19ºC, a apresentadora não conseguiu.

"Fui tentar tomar um sol aqui na varandinha, santa ingenuidade, puts, frio, não rolou, não", afirmou. A artista ainda exibiu o calçado que estava utilizando para combinar com o clima. "Olha o sapatinho de frio", ironizou ela.

Hérnia de disco



Recentemente, Gimenez falou a respeito da cirurgia que realizou no início de março. Em entrevista ao Domingo Espetacula r, Luciana citou o diagnóstico e contou o que mudou após o procedimento.

"Nunca tive tanto medo na minha vida. Foi uma coisa inexplicável. "Eu não conseguia escovar os dentes. O braço estava mole", relatou. Ela ainda precisou de ajuda para se dirigir ao hospital, quando foi internada.

Ao analisar o caso de Luciana, o médico afirmou que ela estava com uma hérnia de disco na vértebra C6 e recomendou o procedimento cirúrgico, que durou 3 horas.