Foto: @gabrielcardosofoto Inovador, espetáculo 'Seja Luz' emociona Patrícia Abravanel no SBT





No último domingo (11), o palco do SBT foi agraciado com muita emoção durante o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel no momento em que um trecho do espetáculo Seja Luz foi apresentado ao vivo, tocando o coração de todos, dos jurados à platéia, encantando principalmente a própria Patrícia, que não segurou a emoção

O espetáculotrouxe ao programa, uma proposta que une fé, arte e sensibilidade, como uma amostra da sua essência: mensagens profundas, trilha sonora marcante e uma estética que prende o olhar.





Naquele momento era possível ver olhares brilhando, sorrisos sinceros e até lágrimas discretas — daqueles momentos que falam direto com a alma.

No fim da apresentação do Seja Luz ,elogiou a beleza e a importância do projeto e era possível ver os jurados emocionados: era o impacto que oimprimiu no palco doe que tem acontecido por onde passa.

Cada vez mais ovem conquistando corações com sua mensagem transformadora.





Em 2024, a temporada de Seja Luz alcançou grande sucesso, passando pelas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro e no Vira Brasil , no Allianz Parque, em São Paulo. Agora, o primeiro espetáculo circense cristão do Brasil está de volta.

Com seu repertório e concepção baseados nos ensinamentos bíblicos, o evento homenageia grandes nomes da música gospel ao longo da história. O Seja Luz, que foi criado pelo empresário Igor Faria, CEO do Patati Patatá, agora está de volta ao circo para uma curtíssima temporada.

Com grande aceitação do público, o Seja Luz já recebeu mais de 100 mil pessoas em suas apresentações, resultado de um projeto inovador que leva emoção do começo ao fim e transforma vidas.

O roteiro tem como base os princípios bíblicos e retrata diferentes épocas da música gospel no Brasil. Através de cantores e banda ao vivo,percorre os caminhos da história da música gospel, com enredos comoe muitos outros.

Simultaneamente à apresentação musical, acontecem números circenses como malabarismo, acrobacias, equilibrismo, números aéreos, contorcionismos e muito mais da arte circense com elenco de ponta, iluminação e figurinos: um verdadeiro show à parte.

“Toda a qualidade que até hoje apresentamos através da marca Patati Patatá em circos, turnês e shows, foi aplicada desta vez em uma admirável entrega com figurinos, iluminação, som, seleção de atores e cantores da melhor qualidade. Meu desejo é que jovens e adultos cristãos vivam o melhor do entretenimento no Espetáculo Seja Luz” , diz