Reprodução SBT avalia retorno de Mara Maravilha ao lado de Cariúcha em programa

O SBT estuda uma contratação de última hora para reforçar a nova grade de programação. A emissora considera trazer Mara Maravilha de volta à televisão para dividir espaço com Cariúcha.

Segundo o programa Mulheres , da TV Gazeta, a ideia partiu de setores do SBT que enxergam potencial no encontro entre os perfis polêmicos e midiáticos das artistas. A proposta é colocar as duas em um mesmo programa, o que ainda está em fase de análise.

Mara Maravilha foi um dos principais nomes do SBT nos anos 1990 e voltou a aparecer na grade da emissora nos últimos anos com participações no Fofocalizando e no Programa Silvio Santos . A artista também marcou presença em realities como A Fazenda .

Cariúcha, por sua vez, ganhou projeção nacional após sua participação no A Fazenda 15 , em 2023. Desde então, esteve em diversos programas de televisão e se destacou pelo jeito espontâneo e pelas declarações polêmicas. Atualmente, ela integra o elenco do Fofocalizando e é uma das apostas da casa.

Proposta prevê dupla fixa no “Fofocalizando”

Caso o projeto avance, Mara e Cariúcha poderão dividir uma bancada fixa no Fofocalizando . A ideia é intensificar o tom de entretenimento e ampliar o alcance nas redes sociais. Fontes internas do SBT afirmam que a química entre as duas pode ser decisiva para alavancar a audiência.

A decisão final deve sair nas próximas semanas, com possibilidade de estreia ainda neste mês. Nos bastidores, a ideia é tratada com cautela, mas entusiasmo. “ As duas têm muita presença e histórias com o público. Pode ser um reencontro marcante com a audiência ”, avaliou um produtor ligado ao projeto.