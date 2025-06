Reprodução Instagram - @dori__recordtv| @palomapoeta Paloma Poeta

Paloma Poeta, de 31 anos, passou por uma situação delicada no último sábado (14). Por meio das redes sociais, a contratada da Record TV contou aos fãs que tinha sido assaltada e ainda tranquilizou os internautas, garantindo que estava bem.



Segundo ela, o assaltante levou o celular dela. A apresentadora pontuou que já tinha efetuado o bloqueio do dispositivo, mas, mesmo assim, preferiu reforçar o alerta de que, caso recebessem mensagens, não seria ela por trás do telefone.





Além disso, enfatizou que não faria nenhum pedido de transferência financeira. De modo geral, quando celulares são furtados, é comum que o autor do crime peça dinheiro para os contatos registrados, sejam de amigos ou de familiares.

"Oi, gente, infelizmente fui assaltada e levaram meu celular. Pois é, me tornei mais uma vítima do que noticiamos todos os dias", começou por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 109 mil seguidores.

"Tirando alguns arranhões e o susto, estou bem. A perda material irrita, mas a gente resolve. O celular já foi bloqueado, mas não custa reforçar: se receber alguma mensagem, principalmente pedindo dinheiro, não sou eu", finalizou.