Reprodução/redes sociais Chris Lemos assume novo desafio na Record





A Record , duas semanas após demitir Sérgio Aguiar e promover Eduardo Ribeiro para o Jornal da Record, decidiu mexer mais uma vez na formação do seu principal telejornal. Mariana Godoy, que estava cobrindo as férias de Christina Lemos, será efetivada na bancada do jornal, promovendo uma verdadeira dança das cadeiras no canal.

Já na próxima segunda-feira (7), Mariana e Eduardo repetirão a parceria que faziam no matinal Fala Brasil, desde setembro de 2022.

Christina Lemos seguirá no Jornal da Record, no entanto, continuará apenas no bloco sobre política. Ela assumirá oficialmente a edição da meia-noite do JR 24 Horas, que passará por uma nova reformulação — o objetivo é que ele seja mais voltado para questões econômicas e políticas.

Já o Fala Brasil contará com uma mudança no time. Paloma Poeta, que assumiu o jornalístico com a ida de Eduardo Ribeiro para a noite, dividirá a bancada do matinal com Luiz Fara Monteiro.





As mudanças foram confirmadas pela TV Record em nota enviada à imprensa na noite da última terça-feira (1º). Veja:

"A Record informa que, a partir da próxima segunda-feira, 7 de julho, o Fala Brasil será ancorado por Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro, que deixa Brasília, onde se notabilizou na cobertura política, para assumir o comando do telejornal.

O Jornal da Record ganha uma nova dupla de apresentadores, agora com Mariana Godoy, que, depois de quatro anos no Fala Brasil, mais uma vez se junta a Eduardo Ribeiro, com quem dividiu a bancada desde 2022, até o jornalista ser anunciado, na semana passada, como titular do Jornal da Record.

Christina Lemos permanecerá no telejornal, ancorando as notícias da editoria de política — área em que acumula uma experiência de mais de 30 anos, grande parte desse período atuando em Brasília.

A apresentadora também passará a comandar a edição da meia-noite do JR, que será reformulada em breve."

Christina se pronuncia sobre mudanças

A jornalista Christina Lemos falou sobre o novo momento em sua carreira. Em suas redes sociais, a profissional diz estar feliz com às mudanças na Record, principalmente, por cobrir o que tanto gosta, política.

"Vamos à nova missão, com a força, a dedicação e a energia de sempre. Muito feliz por finalmente poder me dedicar exclusivamente à minha área de especialização no Jornalismo e focada em colaborar com afinco para oferecer o melhor ao nosso telespectador. Em frente" , finalizou.