Tiago Leifert se diz contra a demissão de Boninho da Globo: 'Jamais perderia'

O jornalista Tiago Leifert se manifestou sobre o anúncio da saída de Boninho da Globo e criticou a decisão da ex-contratante. A demissão do veterano foi divulgada nos canais oficiais da emissora, onde o então diretor do "Big Brother Brasil" trabalhou por 40 anos.

Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, Leifert revelou que já sabia da decisão antes da demissão se tornar pública. Ele também afirmou não concordar com a saída de Boninho, que acumula décadas de experiência na emissora.

"Ele é um amigo muito querido. De chefe virou meu amigo, um cara com quem falo todos os dias da minha vida. Acho o seguinte: se eu fosse diretor lá, ou chefe, jamais perderia o Boninho por hipótese alguma. Um cara com 40 anos de casa, que já fez tudo o que ele fez. O currículo do Boninho é inacreditável. Para treinar um novo Boninho, levariam mais 40 anos", declarou, opondo-se à decisão de Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo.

Com a saída de Boninho, quem assume o comando da produção do Big Brother Brasil é o atual diretor Rodrigo Dourado. Segundo Tiago Leifert, o reality show não deve acabar, apesar da saída do 'Big Boss'.

"Não [acredito]. De audiência, está mantido, é um sucesso comercial. Não sei até quando vai o contrato entre a emissora e a dona dos direitos do formato. Perder o Boninho e perder o BBB não dá. Último ano? Acho que não", avaliou o jornalista.

