Reprodução Instagram - 1.7.2025 Ana Maria Braga e Marcus Vinicius

Ana Maria Braga, de 76 anos, protagonizou uma situação inusitada nesta terça-feira (1), durante o "Mais Você", atração matinal apresentada por ela na Rede Globo. Isso porque um rapaz a presenteou com uma peça íntima ao longo do programa.

Trata-se de Marcus Vinícius, participante do quadro "Jogo de Panelas", espécie de competição entre cozinheiros amadores. O aspirante a chefe resolveu presentear a veterana com um sutiã e Ana Maria aproveitou para fazer piada com a situação.





"O sutiã é o mais importante aqui agora", debochou a esposa de Fabio Arruda. "É o melhor tomara que caia de Goiânia", rebateu Marcus. "Não cai mesmo? Aqui tem que segurar", prosseguiu a apresentadora, aos risos.

"Ele não cai, tem que ser firme", prosseguiu o competidor, que ainda explicou como surgiu a aptidão em relação ao universo das lingeries. Segundo ele, isso foi uma influência passada pela matriarca.

"A lingerie veio através da minha mãe, que toda vida costurou e foi de fazer as lingeries em casa. A gente via o trabalho dela, ela vendia bem, e eu fui me interessando. Depois ela se mudou, e eu assumi a confecção. Hoje eu não fabrico tanto mais, porque não conseguimos cortar, costurar e vender. Então eu terceirizo a confecção. Mas eu sou bom, modéstia parte", explicou.

Novo desafio

Conhecida por assumir o "Mais Você" nas manhãs da Globo, Ana Maria Braga assumirá um compromisso totalmente diferente. Caberá a ela migrar para o horário noturno da empresa, onde comandará a primeira temporada do "Chef de Alto Nível".