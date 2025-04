Foto: Globo/Fábio Rocha Vilãs em especial da Globo

Responsáveis por aterrorizar mocinhas, as vilãs mais marcantes das novelas da Rede Globo serão reencarnadas pelas atrizes que as interpretaram. Os papéis serão relembrados em um especial que celebra os 60 anos da emissora, na próxima segunda-feira (28).





Adriana Esteves revistará a Carminha, de "Avenida Brasil". A terrível Raquel (Gloria Pires), de "Mulheres de Areia", também está confirmada. A sequestradora de bebês Nazaré Tedesco, de "Senhora do Destino", volta a ser interpretada por Renata Sorrah. Joana Fomm, vista na reprise de "Tieta", revisitou Perpétua.





Já Susana Vieira se caracterizou como a altiva Branca Letícia de Barros Mota, de "Por Amor", do célebre escritor Manoel Carlos. A diabólica Cristina, interpretada por Flávia Alessandra em "Alma Gêmea" é outra antagonista convocada. Lilia Cabral vai fazer uma participação como Maristela, a vilã de "Garota do Momento", atual narrativa da faixa das seis.

Por fim, Letícia Colin surgirá como a cruel Vanessa, personagem que se destacou em "Todas as Flores", melodrama de João Emanuel Carneiro que foi sucesso de crítica e público, tanto no streaming, quanto na TV aberta.

Dennis Carvalho e Henrique Sauer serão os responsáveis pela direção do especial das vilãs no "Show 60 anos". Juan Julian e Ricardo Linhares se encarregaram do roteiro do projeto, que foi celebrado pelo público noveleiro por reunir vilãs tão marcantes das novelas da emissora.