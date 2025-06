Reproduçao TV Globo Lilia Cabral como Maristela em "Garota do Momento"

Lilia Cabral, de 67 anos, falou sobre o último de capítulo de "Garota do Momento", novela das seis escrita por Alessandra Poggi e com direção de Natália Grimberg. Nesta quinta-feira (26), a veterana afirmou ter "amado" o encerramento da trama, que só vai ao ar na sexta-feira (27).



Durante participação no "Bom Dia SP", ela ainda pontuou que o público deveria se emocionar, chegando até mesmo a chorar com os desfechos dos personagens da narrativa de época, ambientada no Rio de Janeiro durante a década de 1950.

"Não sei se vai ser um final polêmico, mas eu amei. Eu entendi bem. Acho que aquilo que a gente propôs em cena, tanto eu quanto o Fabio Assunção, esse núcleo de vilões, acho que a gente foi agraciado com o que a gente realmente merece dentro de todas as maldades que fizemos. Meu final é muito bom", antecipou.

"Eu sempre tive perfis e personagens muito temperamentais, sendo até do bem. Mas a Maristela propiciava, digamos assim, esse caminho de você ser tão cruel, amarga, ruim e, ao mesmo tempo, no deboche, na ironia, ela até ser divertida. Mas isso existe na vida real", comparou a veterana, em referência à vilã interpretada por ela.

Ela ainda compartilhou a "dureza" de ter assumido uma personagem tão cruel, preconceituosa e megera quanto a carrasca matriarca dos Alencar. "As pessoas não são só uma coisa. E o texto da Alessandra Poggi era genial, era muito bom. E eu, de fato, me divertia mesmo, e também dividia com todos os meus colegas essa dureza que é você fazer uma vilã", admitiu.

"O último capítulo... Acho que todo mundo vai chorar bastante... Pelo menos eu chorei lendo. Acho que todo mundo vai chorar bastante", finalizou a atriz, que não revelou qual será o próximo trabalho após o folhetim.