Reprodução Instagram - 2.6.2025 Debora Bloch reúne elenco de 'Vale Tudo' em roda de samba

Vista no remake de "Vale Tudo" como a grande vilã Odete Roitman, Debora Bloch resolveu reunir parte do elenco da novela das nove para uma roda de samba em comemoração ao aniversário de 62 anos dela. O momento ocorreu no último domingo (1), no Rio de Janeiro.



Em uma das postagens, veiculadas em plataformas de interação virtual, a intérprete da megera aparece ao lado de Paolla Oliveira. Na narrativa adaptada por Manuela Dias a partir da obra original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, elas são mãe e filha; Paolla vivencia Heleninha Roitman.





Outros artistas que contracenam com Bloch estiveram presentes na comemoração noturna. É o caso de Luís Salém, Alexandre Nero, Carolina Dieckmann, Pedro Waddington e Lúis Lobianco.

Eles interpretam, respectivamente, os personagens Eugênio, Marco Aurélio, Leila, Tiago e Freitas. Outros intérpretes que não estão na trama do horário nobre da Globo também marcaram presença, como Regina Casé, Jonas Bloch e Caio Blat.

Confira:

Simplesmente Debora Bloch comemorando seu aniversário e sambando com Paolla Oliveira. pic.twitter.com/Q831JZAQPb — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 2, 2025





Alexandre Nero soltando a voz, hoje (01), no aniversário da Debora Bloch ✨️ pic.twitter.com/W2Q7me4Z8X — Central Alexandre Nero (@centraldonero) June 2, 2025





Casório

A celebração dos 62 anos de Debora ocorre poucos dias depois do matrimônio da filha dela, Júlia Anquier, com a cantora Maria Beraldo. Júlia é fruto da antiga relação de Bloch com o chef francês Olivier Anquier.

Quando 'Vale Tudo' termina?

Com previsão de término para outubro, o remake deixará a grade da Globo e será substituído por "Três Graças". A próxima narrativa será escrita por Aguinaldo Silva, autor de sucessos como "Tieta", "Fina Estampa", "Senhora do Destino" e "Império". A direção fica a cargo de Luiz Henrique Rios, que dirigiu "Terra e Paixão" (2024).