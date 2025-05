Reprodução TV Globo/ Globoplay - 29.5.2025 Miguel Falabella no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Miguel Falabella, de 68 anos, esteve no "Encontro com Patrícia Poeta", da Globo, nesta quinta-feira (29). O artista, que estava longe das novelas há 22 anos, revelou que voltará às telinhas com um personagem que viverá um romance homoafetivo.

A obra na qual o veterano atuará será "Três Graças", que marca ainda o retorno de Aguinaldo Silva ao canal depois de ter sido demitido. "Vou voltar a fazer novela. Estou achando muito bacana, fiquei muito animado", começou ele.

"É um momento de maturidade. Não conheço muito do personagem ainda. Sei que ele trabalha com arte, tem uma relação homoafetiva. Eu não sei quem é o ator que vai fazer o meu marido", acrescentou ele, visto como Raul na reprise de "A Viagem".





A última novela do artista tinha sido "Agora É Que São Elas", em 2002. Depois, ele migrou para a apresentação de programas televisivos e também se dedicou ao teatro. Ele, contudo, está contente em retornar aos folhetins.

"Muito animado de voltar a fazer novela, de ter essa obrigação... Eu acho muito bacana isso da novela. Você é obrigado a representar todos os dias. Além do seu talento, você precisa ter essa disciplina de estudar o texto, chegar no estúdio. Eu sou da velha guarda, sou daqueles que decora [o texto do roteiro]. É bom, é uma disciplina muito positiva. É uma honra voltar numa novela do Aguinaldo", pontuou.

Quando estreia?

"Três Graças" substituirá o remake de "Vale Tudo" no horário nobre da Globo em outubro deste ano. O roteiro é assinado por Aguinaldo Silva, mesmo autor de sucessos da teledramaturgia nacional, como "Tieta", "Senhora do Destino", "Fina Estampa", "Império" e "Porto dos Milagres". Já a direção fica a cargo de L uiz Henrique Rios.