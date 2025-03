Foto: Catarina Ribeiro/ Globo | Globoplay Debora Bloch; Beariz Segall como Odete Roitman

A atriz Débora Bloch, que interpretará Odete Roitman no remake de "Vale Tudo", se surpreendeu com as críticas à novela antes mesmo da estreia. A nova versão da trama de Manuela Dias chega à TV em 31 de março e tem gerado polêmica, principalmente pela escalação de Bella Campos para o papel de Maria de Fátima.

Em entrevista à jornalista de Fábia Oliveira durante os desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a atriz relembrou sua relação com a obra original e comentou a importância do papel. "Me lembro muito da primeira versão. Adorava assistir a Glorinha [Glória Pires], eu tinha a mesma idade que ela, e depois minha primeira novela das 21h eu era neta da Beatriz [Segall]. E agora, anos depois, estou fazendo um papel que ela fez tão maravilhosamente. É um ciclo se fechando", afirmou.

Quando questionada sobre as críticas à produção, Débora demonstrou surpresa. "Mas já tem críticas? Eu acho que o povo entende tudo, mas que as pessoas não viram a novela ainda, pode ser que elas se surpreendam", disse.

A atriz destacou que a essência da trama original será preservada, mas que algumas mudanças eram necessárias para refletir a sociedade atual. "Não sei qual é a grande diferença. Mas acho que o Brasil mudou muito, sobretudo a tecnologia. Naquela época não tinha nem telefone celular, nem internet, rede social. Acho que são essas pequenas adaptações. Porque a trama básica está lá. Os personagens, o DNA, está tudo lá", afirmou.

O remake de "Vale Tudo" busca atualizar a história para o público contemporâneo, mantendo os temas centrais que marcaram a primeira versão exibida em 1988.