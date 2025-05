Reprodução: Instagram/@miguelfalabellareal Miguel Falabella

Miguel Falabella voltará aos compromissos profissionais após ter passado por uma cirurgia de hérnia de disco. A partir do dia 22 de maio, o artista irá se apresentar no placo com as últimas semanas da peça “Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum”;

O ator realizou o procedimento cirúrgico no dia 2 de maio e já se encontra em casa. Além do repouso, o diretor também tem feito fisioterapia. O retorno aos palcos acontece na data mencionada e irá terminar no dia 8 de junho, no Teatro Claro Mais, em São Paulo.

Após ter sido internado, o intérprete foi substituído por Edgar Bustamante na montagem brasileira do musical da Broadway. Em seu perfil oficial no Instagram, o protagonista de Sai de Baixo tranquilizou os seguidores.

"Recebi muitas mensagens de gente que teve essa dor e sabe o que é. Obrigado pelas boas vibrações, pois tenho certeza que ajudaram muito", agradeceu o artista de 68 anos.