Reprodução/Instagram Filha de Thais Fersoza e Michel Teló usou vestido do casamento da mãe





Thais Fersoza e Michel Teló renovaram os votos de casamento na última segunda-feira (14), data em que o cantor e a atriz completaram 10 anos de união.

Neste domingo (20), a apresentadora revelou que a filha do casal, Melinda, de 8 anos, usou seu vestido de casamento na cerimônia, que aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a apresentadora explicou que o look foi adaptado para o tamanho da menina. "Sobre o outro vestido especial da noite.. A Melinda nos deu esse presente ao usar o vestido do nosso casamento. Tive essa ideia e perguntei pro Michel o que ele achava… na hora se emocionou!", contou Thais.

"Ao vesti-la, tanta coisa passou pela minha cabeça. Foi mágico! E a ideia era que fosse surpresa para todos.. no convite da renovação a foto era do casamento há 10 anos atrás… então, acho que todos identificaram… vocês sabiam? Tinham percebido??? Inclusive com o mesmo penteado que a mamãe casou em 2014. Minha princesa é especial! O maior amor do mundo por essa menininha", completou.

As fotos de Melinda com o vestido adaptado da mãe encantaram os seguidores. "Foi lindo e emocionante amiga! Me debulhei em lágrimas quando vi ela entrar!", disse uma. "Coisa mais linda e cheia de significados foi esse casamento", comentou outra.

Veja: