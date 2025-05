Reprodução/Instagram Micheli Machado

A atriz Micheli Machado, de 43 anos, e o ator Robson Nunes, de 42, enfrentam um momento de profundo luto após a perda do bebê que esperavam. O casal, que já é pai de Morena, de 13 anos, recebeu a triste notícia na última sexta-feira (9), quando Micheli percebeu a ausência de movimentos do feto.

De acordo com um comunicado divulgado pela assessoria da artista, Micheli foi submetida a exames emergenciais em uma maternidade, onde foi confirmada a ausência de batimentos cardíacos. No sábado (10), ela passou por uma cesariana de emergência para o parto do bebê.





"A família agradece as mensagens de carinho e pede orações para que sua anjinha faça a passagem em paz. Neste momento de dor, solicitamos respeito à privacidade do casal para que possam viver seu luto com serenidade", diz a nota.

A gestação, que seguia sem complicações, estava em sua fase final quando ocorreu o desfecho trágico. O casal, que anunciou a gravidez em fevereiro, recebeu manifestações de apoio de colegas da TV, como Cacau Protásio, Angélica, Jeniffer Nascimento e Bárbara Borges.

Micheli e Robson estão juntos desde 2002 e se casaram em 2008. A perda do segundo filho abalou familiares e amigos, que se solidarizam com o casal neste momento difícil.