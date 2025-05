Reprodução: Instagram/@tati Tati Machado e Ana Maria Braga

Ana Maria Braga, de 76 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para se pronunciar sobre a perda de Tati Machado, de 33. A jornalista estava grávida do primeiro filho, mas acabou passando por um processo antecipado de parto após o falecimento do bebê ainda no útero.

"Tati, meu amor… Recebi essa notícia com o coração apertado. Que tristeza… Que dor profunda. Você sabe que estou aqui, sempre. De braços e coração abertos, para tudo que você precisar. Nossa proximidade me faz sentir como se fosse da família – um pouco mãe, um pouco vó – e é impossível não compartilhar essa dor com você", iniciou.





"Toda mulher que já sonhou, que já esperou, vai sentir junto com você esse luto silencioso, essa perda que não se explica. Mas, minha menina… Deus só coloca no nosso caminho aquilo que, de algum jeito, a gente pode atravessar. Você é forte, é luz, é amor. E esse amor continua, mesmo na ausência. Te amo para sempre. Conte comigo", acrescentou.

A gravidez de Tati Machado foi revelada em dezembro de 2024, durante uma edição do "Mais Você", atração matinal comandada por Ana Maria Braga na Rede Globo. De acordo com o comunicado emitido pela equipe de Machado, a gestação transcorria de forma saudável até que a jornalista percebeu a ausência de movimentos do feto.

Quando foi examinada na instituição hospitalar, os médicos confirmaram a morte do bebê, que já não apresentava batimentos cardíacos. Tati é casada com Bruno Monteiro, com quem esperava o primeiro filho.