Reprodução Instagram @Lexa/ SBT Tati Machado e Lexa

Lexa, de 30 anos, usou as redes sociais na última terça=feira (13) para prestar apoio a Tati Machado, de 33. A jornalista, conhecida pela atuação em programas da Rede Globo, perdeu o bebê, Rael, aos oito meses de gestação, na última segunda-feira (12).



A funkeira passou por uma situação semelhante com Sofia, filha dela com Ricardo Vianna, que morreu três dias após o parto, em fevereiro deste ano. Por meio do Instagram, a cantora se pronunciou sobre a perda de Tati e frisou que estaria lá para auxiliá-la.





"Sinto muito! Sinto tanto! A ordem natural da vida não é essa... Força, fé e um abraço muito apertado. Estou aqui", escreveu na legenda de uma foto na qual surgia ao lado da comunicadora e apresentadora.

Entenda

Tati estava com 33 semanas de gestação ao perceber que Rael não estava mais se movimentando na barriga dela. Ao dar entrada no hospital, na segunda-feira (12), foi constatado que ele não apresentava mais batimentos cardíacos, o que fez com que a jornalista fosse submetida a um processo de parto para a remoção do bebê.