Reprodução Instagram - 19.3.2025 Guilherme Fontes em foto na web

Escrita por Ivani Ribeiro e dirigida por Wolf Maya, "A Viagem" retornará à Globo no "Vale a Pena Ver de Novo". Exibida originalmente em 1994, a narrativa espírita se tornou um clássico da teledramaturgia nacional e tinha Guilherme Fontes na pele do vilão Alexandre, que aterrorizou outros personagens com maldades inimagináveis.





"Um ator luta muito para que seu trabalho tenha sucesso e, se por acaso atravessar as fronteiras do tempo, é uma dádiva. Ver seu trabalho se transformar em um clássico não tem preço. Não há um só dia nesses 30 anos, desde a exibição original, que eu não seja elogiado nas ruas por esse papel", comenta o intérprete.





"Quando acho que vou passar despercebido, aparece um fã que grita ‘Alexandre’ ou me aborda para falar do personagem. Tanto é assim que ele virou meme e figurinha, e isso é o ápice da popularidade. Um personagem transmídia. Se contar, de 10 em 10 anos, estamos falando de três gerações de fãs. É incrível", acrescenta.





O artista, que já atuou em outros folhetins de sucesso, como "Mulheres de Areia" e "Bebês a Bordo", ainda classificou o processo de vivenciar o vilão como um "desafio", essencialmente pelo universo da novela, que transitava entre o mundo real e as dimensões espirituais denominadas como umbral e céu.





"Essa novela foi um desafio que agarrei com muita paixão e segurança. Havia um karma em torno do espírito obsessor, mas jamais levei meu personagem para fora do estúdio", pontua.





"E mesmo sendo vilão, consegui que ele ficasse com o público ao seu lado, torcendo para que aquele espírito “elevasse”. Eu credito este sucesso à qualidade do texto de Ivani Ribeiro e Solange Castro Neves, além da direção de Wolf Maya e um elenco de primeira grandeza. Elementos que, bem misturados, resultam nisso: um sucesso total", finalizou.





Curiosidades

Mais de 50 cenários e mais de 200 ambientes foram desenvolvidos pela equipe de cenografia do folhetim para as filmagens, que ocorreram nos Estúdios Herbert Richers. Uma cidade cenográfica em Jacarepaguá também foi construída. Locações em Petrópolis e Niterói também foram usadas.





O sucesso de "A Viagem" foi tanto que a obra foi exportada para vários outros países, como Uruguai, Bolívia, Peru, Portugal, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Rússia, Panamá e Chile. A novela estreia em maio, substituindo "Tieta", de Aguinaldo Silva.