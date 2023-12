Reprodução O apresentador Bruno De Luca anuncia pausa na carreira

Bruno de Luca anunciou uma pausa em seus compromissos profissionais. O apresentador publicou um vídeo em seu Instagram, na noite dessa quarta-feira (6), em que disse que quer "ficar um tempinho, não sei quanto tempo ainda afastado dos meus compromissos na TV". O ator ainda explicou que passou "por muita coisa este ano'" e isso o motivou a pausar.

O anúncio foi feito três meses após o atropelamento de Kayky Brito na madrugada de 2 de setembro, no Rio de Janeiro. O acidente foi presenciado por Bruno. Em outubro, a Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e determinou que o apresentador passe a responder por omissão de socorro ao amigo.

"Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, eu passei por muita coisa esse ano, esses acontecimentos serviram pra eu repensar minha vida pessoal e também a minha vida profissional. E falando da questão profissional, eu queria dizer que eu resolvi fazer uma pausa, tirar um período só pra mim. Eu quero ficar um tempinho, não sei quanto tempo ainda, afastado dos meus compromissos na TV", afirmou no vídeo.



"Eu trabalho desde os 10 anos sem parar e não quero perder nenhuma parte da minha vida que eu ache importante, como essa aqui", afirmou Bruno, mostrando a filha, Aurora, de 1 ano.

"Quero viajar muito, como vocês sabem, eu amo viajar. E a gente vai continuar sempre com esse diálogo aberto aqui. E conto muito com vocês." O apresentador e ator finaliza o vídeo dizendo "até breve".

Em novembro, Bruno publicou um longo texto nas redes sociais, em que disse estar passando por tratamento psiquiátrico desde o acidente.

"Desde então, venho me consultando com psiquiatras, fazendo hipnoterapia, meditação guiada e pensando muito. O acidente que vi me deixou em estado de choque, transtornado. Na minha cabeça, eu tinha presenciado uma morte. Todos esses eventos naquela noite afetaram minha capacidade de discernimento e coerência. Fiquei totalmente descontrolado e mentalmente abalado."

E afirmou que sua psiquiatra explicou que ele teve uma "confusão mental durante experiência traumática, que evoluiu com uma amnésia dissociativa".





De Luca também destacou que tinha contato diário com Kayky e sua família, que sempre o atualizava do estado do amigo. "Desde o dia 2 de setembro tenho vivido numa angústia muito grande. Minha principal preocupação era o estado de saúde do Kayky. Desde que ele recebeu alta e teve acesso ao celular, estamos nos falando e ele vem me contando sobre seus progressos clínicos e na fisioterapia. Isso tem acalmado meu coração.", afirmou na época.

* Texto de Lívia Carvalho

