Reprodução Globo Sofia (Elis Cabral) e Leo (Clara Moneke) em "Dona de Mim"

Escrita por Rosane Svartman e dirigida por Allan Fiterman, "Dona de Mim" chegará à Globo só no dia 28 de abril. Mas a primeira chamada do folhetim, que traz nomes como Tony Ramos, Claudia Abreu e Camila Pitanga no elenco, já teve a primeira chamada divulgada pela emissora na última segunda-feira (31).







Nela, Clara Moneke surge como a protagonista Leo. A mocinha sofrerá com o trauma de um aborto espontâneo e acabará entrando na família Boaz para cuidar da pequena Sofia (Elis Cabral). Espevitada e brincalhona, a criança coloca todas as babás para correr, porém, se afeiçoará a personagem.





A jovem batalhadora ainda despertará o amor dos irmãos de Sofia: Samuel (Juan Paiva) e Davi (Rafa Vitti), que ficarão encantados com a mulher. O patriarca dos Boaz é Abel (Tony Ramo s). Casado com Filipa (Claudia Abreu), ainda é pai de Ayla (Bel Lima). Maternidade, autoestima e empoderamento são alguns dos temas tratados na narrativa.

Assista:

primeira chamada da próxima novela das 19h, "Dona de Mim". Será protagonizada por Clara Moneke com direção artística de Allan Fiterman; criada e escrita por Rosane Svartman (autora de novelas como "Totalmente Demais" e "Vai Na Fé") pic.twitter.com/oY1tgFF1Ht— acervinho (@acervonovelas) March 31, 2025





Parceria repetida

Rosane Svartman e Clara Moneke não estão trabalhando juntas pela primeira vez. A autora, conhecida pelas obras "Totalmente Demais" e "Bom Sucesso", escreveu Katelícia em "Vai Na Fé", última novela dela na Globo. A personagem, interpretada por Clara, caiu nas graças do público e ganhou espaço na trama ao decorrer dos capítulos.