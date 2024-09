Reprodução Instagram - 30.9.2024 Ana Hikari

"Volta Por Cima" chega à Globo nesta segunda-feira (30) e contará com personagens amarelos na trama. Ana Hikari, que deu vida à Mila em "Família É Tudo", celebrou o aumento da representatividade amarela no próximo folhetim, assinado por Claudia Souto.





As declarações foram dadas em entrevista à "CARAS Brasil". "Estou muito feliz de finalizar 'Família É Tudo' e passar o bastão para novela 'Volta Por Cima' vendo um elenco tão diverso, montado por Claudia Souto e André Câmara. Me emocionei muito vendo as fotos da coletiva de imprensa deles com o Chao Chen, Gabi Yoon, Jacqueline Sato, Sharon Cho e Allan Jeon”, destacou.





“São personagens amarelos que não necessariamente estão relacionados como família na trama e não estão estereotipados, com sotaque depreciativo e caracterizados de pejorativa. Isso é lindo. Motivo de muito orgulho para nossa luta e digno de uma comemoração dentro da TV Globo. Acredito ser sinal de avanço e de que os autores, diretores e produtores de elenco estão escutando com atenção nossos questionamentos”, acrescenta a eterna Tina, de "Malhação Viva a Diferença" e "As Five".





Passagem de bastão

Escrita por Daniel Ortiz, " Família é Tudo" se despediu da Globo no último sábado (28). Na antiga trama das sete, Mila, personagem de Ana Hikari, terminou o folhetim ao lado de Guto (Daniel Rangel), após o mocinho ser dispensado por Lupita (Daphne Bozaski), que escolheu se casar com Júpiter (Thiago Martins). A partir desta segunda-feira (30), "Volta Por Cima" ocupa a grade da Globo após "No Rancho Fundo".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.