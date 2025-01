Divulgação ‘Ainda Estou Aqui’

Dirigido por Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" é indicado ao Oscar como Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista nesta quinta-feira (23), após adiamentos em virtude dos incêndios florestais que atingem Los Angeles, nos Estados Unidos.





Fernanda Torres que estrela a narrativa como Eunice Paiva também foi indicada na premiação. A atriz, vencedora do Globo de Ouro, está na disputa na categoria Melhor Atriz contra Cynthia Erivo, de "Wicked"; Karla Sofía Gascón, de "Emilia Perez"; Mikey Madison, de "Anora"; e Demi Moore, de "A Substância". Em atualização.





"Ainda Estou Aqui" é o quinto longa nacional a ser indicado pelo Oscar nesta categoria. "O Pagador de Promessas" (1963), "O Quatrilho" (1995), "O Que É Isso, Companheiro?" (1998), e "Central do Brasil" (1999) também foram nomeados em outras edições. O último filme, inclusive, também teve direção de Walter Salles.





Atores que compuseram o elenco da produção, como Marjorie Estiano, Humberto Carrão, Valentina Herszage, Luiza Kosovisk, Charles Fricks, Daniel Dantas e Mavie Jinkings vibraram com o reconhecimento internacional após as indicações do filme e de Fernanda Torres.