Divulgação Cena do filme "Ainda Estou Aqui"

O filme brasileiro Ainda Estou Aqui está fazendo história ao ser indicado ao Oscar 2025 em três categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (para Fernanda Torres) e Melhor Filme. A nomeação ocorre após 26 anos desde a última vez que o Brasil teve uma indicação na categoria de Melhor Atriz, quando Fernanda Montenegro disputou o prêmio com Central do Brasil.

A seguir, confira os concorrentes de Ainda Estou Aqui nas principais categorias e onde assistir a cada produção.





Filme Internacional

O prêmio de Melhor Filme Internacional tem como um dos favoritos o filme Emilia Pérez, da França. A trama, protagonizada por Zoe Saldana, conta a história de Rita, uma advogada insatisfeita com sua vida profissional que é convidada por um poderoso chefe de cartel para ajudá-lo a se aposentar e reafirmar sua identidade.

Onde assistir: Emilia Pérez estreia nos cinemas brasileiros em 6 de fevereiro.

Outra forte concorrente é a produção dinamarquesa A Garota da Agulha, que se passa em Copenhague logo após a Primeira Guerra Mundial. O filme acompanha a jovem Karoline, que perde seu emprego devido à gravidez e se envolve com Dagmar, uma mulher mais velha que administra uma agência de adoção clandestina.

Onde assistir: A Garota da Agulha está disponível no MUBI a partir de 24 de janeiro.

Ainda na categoria, o filme alemão A Semente do Fruto Sagrado, que se passa no turbulento Teerã, explora o desaparecimento misterioso de uma arma e o desespero de um jovem juiz para resolver o caso, desconfiando até de sua própria família.

Onde assistir: O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Melhor Atriz

Fernanda Torres, protagonista de Ainda Estou Aqui, também concorre ao Oscar de Melhor Atriz, pela atuação como Eunice Paiva, que luta para manter sua família unida após o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar brasileira. Sua indicação é histórica, já que o Brasil não via uma atriz indicada nesta categoria desde a nomeação de Fernanda Montenegro, há 26 anos.

As concorrentes de Torres incluem Cynthia Erivo, indicada por sua atuação em Wicked, e Karla Gascon, pela sua performance em Emilia Pérez. Além delas, Demi Moore também está na disputa por sua atuação em A Substância, e Mikey Madison foi indicada por seu papel em Anora, filme que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Melhor Filme

A disputa pelo Oscar de Melhor Filme também será acirrada. Ainda Estou Aqui concorre com títulos como Anora, vencedor da Palma de Ouro, e Emilia Pérez. Outros favoritos incluem O Brutalista, um épico sobre a vida de um arquiteto pós-Segunda Guerra Mundial, e Um Completo Desconhecido, estrelado por Timothée Chalamet como Bob Dylan.

Onde assistir: Anora pode ser assistido em breve nos cinemas brasileiros. O Brutalista chega aos cinemas em 25 de fevereiro, e Um Completo Desconhecido será lançado nos cinemas em 27 de fevereiro.

Onde assistir a Ainda Estou Aqui?

O filme pode ser visto atualmente nos cinemas brasileiros. A cerimônia de premiação do Oscar acontecerá no dia 2 de março de 2025, no Dolby Theatre, em Los Angeles, e promete ser uma das edições mais emocionantes.