A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, fez história nesta quinta-feira (23) ao ser indicada na categoria de Melhor Atriz no Oscar 2025. A artista está concorrendo à estatueta pelo trabalho feito em "Ainda Estou Aqui" — filme indicado na categoria de Melhor Filme em Língua Não-inglesa — de Walter Salles.

Fernanda concorre na categoria contra Cynthia Erivo, Demi Moore, Karla Sofia Gascon e Mikey Madison.

A atriz é a segunda brasileira indicada na categoria. A primeira vez que aconteceu foi em 1999, quando Fernanda Montenegro — mãe da artista — foi indicada por sua interpretação em "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles.

"Ainda Estou Aqui" é um drama biográfico que retrata a trajetória de Eunice Paiva (Fernanda Torres) durante o período da ditadura militar no Brasil. Ambientado no início dos anos 1970, no Rio de Janeiro, o filme mostra como a vida de Eunice, interpretada por Fernanda Torres, muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, o deputado Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, capturado pelo regime militar. A narrativa explora a luta de Eunice para manter sua família unida e buscar justiça em meio à repressão política da época.

A produção é baseada na autobiografia homônima de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens, que narra as memórias de sua mãe durante esse período conturbado da história brasileira.

Globo de Ouro

Fernanda Torres já fez história ao ser a primeira brasileira a ganhar o prêmio de Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro, no dia 5 de janeiro. A atriz fez um discurso comovente na premiação, agradecendo à mãe pela conquista.

"Meu Deus, eu não preparei nada porque já estava satisfeita. Esse foi um ano incrível para as atuações femininas. Tantas atrizes aqui que eu admiro tanto.

E, claro, eu quero agradecer a você, Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter! E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia. Ela esteve aqui há 25 anos.

E isso é uma prova que a arte pode durar pela vida, até durante momentos difíceis, como esta incrível Eunice Paiva, que eu fiz, passou.

E a mesma coisa que está acontecendo agora, em um mundo com tanto medo. E este filme nos ajuda a pensar em como sobreviver em momentos duros como este.

Então, à minha mãe, à minha família, para o Andrucha [Waddington, marido de Fernanda], para o Selton [Mello], meus filhos, a todos. Muito obrigada ao Globo de Ouro, Michael Barker, Mara, tantas pessoas. Muito obrigada!"

