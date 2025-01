Mayra Dugaich Eliana

Eliana Michaelichen, de 52 anos, usou as redes sociais neste domingo (12) para abrir o jogo em relação às expectativas para a estreia dela em um programa dominical da Rede Globo. A comunicadora se consolidou nas tardes de fim de semana da TV aberta em emissoras concorrentes do atual canal, como Record e SBT.







"Hoje é um dia muito especial, minha estreia no domingo na Globo. E claro que minha musa, minha amiga e minha referência de mulher veio para me dar a sua benção", iniciou ela, como legenda de um álbum de fotos no qual surge ao lado da matriarca, Eva Michaelichen.





"Obrigada meu Deus por ter sempre minha família por perto. Obrigada mãe por suas orações que me protegem diariamente. Vai ser lindo! Espero vocês hoje, depois da temperatura máxima, às 15:45h", agradeceu, por meio da postagem, a ex-contratada do SBT, que vai apresentar o "The Masked Singer Brasil".





Dança das cadeiras no 'The Masked Singer Brasil'

Eliana foi escalada para suprir a ausência de Ivete Sangalo, que esteve à frente das quatro primeiras temporadas. Na quinta edição, Tony Ramos, Tata Werneck, Sabrina Sato e Belo são os jurados que tentam desvendar a identidade das celebridades mascaradas. As fantasias deste ano são inspiradas em personagens de novelas da Globo.