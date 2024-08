Reprodução/Globo Eliana reencontra ator do filme 'O Segredo dos Golfinhos' após 20 anos

Eliana participou do Mais Você nesta sexta-feira (16) e se surpreendeu com um reencontro após 20 anos. O programa preparou uma surpresa e a atriz e apresentadora se encontrou com o ex-ator mirim João Paulo Bienermann, de seu único filme "Eliana em O Segredo dos Golfinhos".

O filme foi gravado em 2005, quando o ator tinha apenas 12 anos e, agora, ele apareceu com 32.

"Você está igualzinho! Se tivesse sem a barba, estaria com a mesma carinha. Eu lembro que eu nutri um carinho muito grande por você no set de filmagens. Que bacana te ver. Você sempre foi muito centrado! Chegava para bater o texto e ele já sabia de tudo. Lembro muito dele", disparou a artista.

João Paulo também fez questão de rasgar elogios para a apresentadora. "Tenho muito carinho pela Eliana. Pelo processo do filme, tudo. Ela continua maravilhosa e sempre cuidou muito bem afetivamente, profissionalmente, então, tenho um carinho imenso. Sempre tivemos um elo muito especial, muito raro, isso é muito verdadeiro", comentou.

Eliana e Ana Maria Braga choram no 'Mais Você'

Eliana Michaelichen, de 51 anos, esteve pela primeira vez no "Mais Você", programa apresentado por Ana Maria Braga, nesta sexta-feira (16). As apresentadoras se encontraram e não conseguiram conter as lágrimas ao se lembrarem de Hebe Camargo.

A ex-contratada do SBT, inclusive, levou um álbum cheio de recordações. Em uma das fotografias, Eliana e Ana Maria Braga aparecem abraçadas com Hebe Camargo, que morreu, aos 83 anos, após sofrer uma parada cardíaca em São Paulo, em setembro de 2012.

