Reprodução/SBT Eliana e Tiago Barnabé

A apresentadora Eliana , atualmente contratada pela Globo, usou as redes sociais para esclarecer boatos sobre um suposto rompimento com o humorista Tiago Barnabé , conhecido por interpretar a personagem Narcisa durante os anos em que ambos trabalharam juntos no SBT.

A especulação ganhou força após o Teleton 2024, evento para arrecadação de recursos financeiros para doação para entidade, onde os dois, embora tenham participado da campanha, não estiveram no palco ao mesmo tempo. Eliana abriu o evento na última sexta-feira (8), enquanto Tiago se apresentou no encerramento ao lado de Celso Portiolli e das irmãs Patrícia e Rebeca Abravanel .





Respondendo a um seguidor que perguntou se ela "não podia ver a Narcisa na frente", Eliana foi categórica: “Mentira. Amo o Tiago Barnabé”, afirmou. O humorista também aproveitou para expressar o carinho pela apresentadora, comentando: “Eliana, nosso encontro será muito especial. Estou morrendo de saudade”.

Eliana e Tiago começaram a parceria em 2012, quando ele passou a fazer parte do Programa Eliana, formando uma dupla querida pelo público com a personagem Narcisa. Com a saída da apresentadora do SBT, Tiago assumiu um novo papel no Domingo Legal , ao lado de Celso Portiolli, mas reforçou que a amizade com Eliana segue firme.

Em entrevista, Tiago Barnabé falou sobre o vínculo construído ao longo dos anos e sobre a transição para seu novo programa. “A gente criou uma amizade muito grande. Ela está feliz na Globo e eu também estou feliz aqui”, declarou, enfatizando que mesmo à distância, o respeito e a amizade entre eles permanecem intactos.