Reprodução/Instagram Gabriela Spanic

A atriz e cantora Gabriela Spanic chegou ao Brasil nesta segunda-feira (9) para se prepara para a apresentação de seus shows nos dias 14 e 15 de dezembro, em São Paulo. A artista ficou mundialmente conhecida após interpreta as personagens Paola e Paulina na novela mexicana "A Usurpadora".



Um dos maiores sucessos no SBT, a Gabriela foi vistar a emissora em São Paulo, com direito a passeio pelas instalações e vídeo dela desfilando nos prédios do SBT. Veja o vídeo :





A cantora montou uma setlist com seus maiores sucessos, incluindo “Yo No Soy de Nadie” e “Te Amo a Tiempo”. Entretanto, um dos mais esperados é a música tema da abertura da novela, “La Usurpadora”.

A artista venezuelana vai se apresentar no Carioca Club, em São Paulo, no dia 14 e dezembro. Os ingressos estão sendo vendidos pelos site, com os portões abrindo às 16h, com show de abertura do cantor Picky Massaru e DJ Cullen.

Apresentação dia 14 de dezembro (16h)

Local:Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros, São Paulo/SP

Ingressos

R$ 60,00 (1º Lote – Pista – Meia-entrada / Promocional (doe 1kg de alimento não perecível)

R$ 120,00 (1º Lote – Pista – Inteira)

R$ 80,00 (1º Lote – Camarote – Meia-entrada / Promocional (doe 1kg de alimento não perecível)

R$ 160,00 (1º Lote – Camarote – Inteira)



Nova data

A cantora também fará uma aparição no Meliá Paulista no dia 15 de dezembro, às 10h e às 14h.