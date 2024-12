Reprodução A atriz estreou em uma nova produção natalina





Olha quem está de volta ao Brasil! A atriz e cantora Gabriela Spanic , famosa por interpretar Paola e Paulina na novela mexicana A Usurpadora, realizará um show imperdível para seus fãs neste sábado (14), em São Paulo.

O espetáculo acontecerá no Carioca Club, na capital paulista, e promete agitar o público com um setlist recheado de seus maiores sucessos, como "Yo No Soy de Nadie", "Te Amo a Tiempo" e, claro, a icônica música tema de A Usurpadora, "La Usurpadora".





Os ingressos já estão à venda pelo site do Clube do Ingresso. Os portões abrem às 16h, com show de abertura do cantor Picky Massaru e DJ Cullen.

O Carioca Club está localizado na Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros, São Paulo. Não perca!