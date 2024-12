Reprodução Instagram - 15.12.2024 Jojo Todynho no SBT

Jojo Todynho, de 27 anos, surpreendeu o público no último sábado (14), quando usou as redes sociais para mostrar que estava no SBT. A influenciadora, cantora, apresentadora e estudante de direito posou em um camarim do canal e publicou o registro com uma legenda enigmática.







"Se assim Deus permitir e quiser, será", escreveu ela como legenda da postagem que fez no Instagram. A publicação repercutiu entre os internautas, alcançando mais de 140 mil curtidas e cinco mil comentários, que torciam pela entrada da artista no elenco de apresentadores.





"Estamos aqui sempre na torcida por você", declarou uma internauta. "Vai, garota! Mais sucesso ainda", acrescentou uma segunda. "Todo sucesso do mundo", desejou uma terceira. "Imagina ela encontrando a Cariúcha nos corredores?", ironizou um quarto, em referência aos desentendimentos entre as famosas.





Pablo Marçal também esteve na emissora ontem. O iG Gente apurou com uma fonte do SBT que ambos serão testados para a reformulação de uma nova atração prevista para compor a grade do canal no próximo ano. Além deles, a ex-peoa de "A Fazenda 15" Cariúcha também teve o nome cotado para participar do mesmo programa.





Ao que tudo indica, o televisivo que será resgatado pelo SBT é o "Casos de Família". Conhecido pelos barracos familiares, já foi comandado por Regina Volpato e Christina Rocha, ambas já demitidas da emissora das Abravanel. O programa tinha sido cancelado pela empresa em março de 2023 após baixos índices de audiência.